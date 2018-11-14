Телеканал «NewsOne» внепланово проверят из-за размещения в эфире карты Украины без полуострова Крым, сообщает пресс-служба Национального совета по телерадиовещанию.

«Мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании ООО «Новости 24 часа» (логотип «NewsOne») признаки нарушения украинского законодательства, учитывая которые 14 ноября Национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку для выяснения соблюдения правовых норм по распространению объективной информации, проявлений пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины», - говорится в сообщении.

Так, 7 ноября 2018 телеканал «NewsOne» во время прямой трансляции передачи «Утро с NewsOne» в 09:53 разместил карту Европы «Крупнейший торговый партнер-покупатель», на которой по цвету обозначения стран территория временно оккупированной Автономной Республики Крым была отделена от материковой части Украины и присоединена к границам Российской Федерации. Соответствующая карта демонстрировалась вещателем в контексте разговора на тему: «В Европарламенте просят Меркель изменить курс по «Северному потоку-2». Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающей позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не было предоставлено.

В соответствии с абзацем третьим части второй статьи 6, абзаца девятого части второй статьи 6, пункта в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», а также требованиями части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации» размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины. Учитывая это Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки деятельности компании ООО «Новости 24 часа».