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Первые беженцы из стран Центральной Америки из приближающейся к границе США колонны мигрантов попытались перебраться через пограничное ограждение между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

Согласно видеозаписям, опубликованным на сайте телеканала, некоторые мигранты забрались на ограждение и сидят на нем. Несколько человек перепрыгнули на территорию США, однако вернулись обратно, испугавшись американских патрульных, передает Интерфакс.

Отмечается, что накануне в Тихуану на автобусах прибыли первые 360 человек из авангарда колонны мигрантов из Центральной Америки. Общая численность колонны достигает пяти тысяч человек.

Со стороны США на границе усилено патрулирование, говорится в сообщении.

9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает  предоставлять убежище мигрантам, попавшим на территорию США незаконно.

Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в США.
ForUm

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