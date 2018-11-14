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За прошедшие сутки, 13 ноября, боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских  войск, дважды применяя запрещенное вооружение.

По данным пресс-центра штаба ООС, враг обстреливал оборонительные укрепления ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм боевики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

С начала текущих суток враг провел один обстрел в районе Красногоровки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

По данным разведки, 13 ноября, двух российских оккупантов было уничтожено, еще пять захватчиков получили ранения.
ForUm

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