13 ноября группа украинских ученых впервые после 17-летнего перерыва отправилась в исследовательскую экспедицию по изучению состояния Южного океана. В команду войдут ученые Национального антарктического научного центра МОН Украины, Украинского научного центра экологии моря и Института геофизики НАНУ, сообщает пресс-служба Минобразования.

«Впервые с 2001 года Украина принимает участие в подобных исследованиях. И это, конечно, является признанием как высокого научного потенциала Украины, так и активной международной позиции нашего государства в вопросах сохранения уязвимой экосистемы Антарктиды», - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, который лично возглавлять экспедицию.

Украинская научная команда имеет 3 цели исследований в Южном океане.

Во-первых, по заказу Комиссии по защите морских живых ресурсов Антарктиды (ССAMLR) будет проведено исследование запасов антарктического криля. Криль – это основа пищевой цепи океана, ведь именно им питаются усатые киты, тюлени-крабоеды, пингвины и др. Сейчас Украина является одной из 6 стран (вместе с Великобританией, Китаем, Кореей, Норвегией и Чили), которые не только ведут промышленный лов криля, но и исследуют его запасы. Вместе они должны найти ответ на вопрос: «Следует ли ограничить вылов криля? Или наоборот - его достаточно для всех, включая человека?».

Второе – впервые начнется непрерывный сбор данных о состоянии вод в Океане благодаря сверхсовременному комплексу приборов Ferrybox. Он будет автоматически отбирать пробы воды в течение всего периода экспедиции и определять 14 химических и биологических показателей.

В-третьих, будут отобраны образцы «экологического ДНК» (открытое ДНК всего живого, находящегося в океанских водах в течение последних трех дней) для разработки комплексного «портрета экосистемы» - перечня всех жителей Океана от микроорганизмов до китов.

В Кейптауне (ЮАР) исследователи сядут на рыболовно-крыльевых траулер «Море Содружества» (корпорация «Аквамарин», Украина) и отправятся Южным океаном к берегам Антарктиды.

Восемь ученых будет работать на корабле в течение месяца, а одна исследовательница останется на судне на весь период, пока вода Южного океана будет свободна ото льда. Также все это время, по меньшей мере до мая 2019, продлится отбор проб системой Ferrybox и формирования базы данных переменных параметров состояния океана.