также в разделеОбщество
13 ноября. Картина дня 16
Украинские ученые впервые за 17 лет отправились исследовать Южный океан 13
УПЦ МП против переименования своей церкви 23
На территории арсенала в Ичне нашли БПЛА 24
Херсонские школьники идут на вынужденные каникулы 27
Мужчина вез из оккупированного Донбасса похищенные пломбы ЦИК 15
Фейк и давление: Минюст прокомментировал дела против Яценюка и Петренко 31
Две трети украинцев считают РФ агрессором 23
УПЦ МП разрывает отношения с Константинопольским патриархатом 63
В Горловке увольняют бюджетников, отказавшихся голосовать на «выборах» 59
Завтра в Украине выпадет до 6 см снега 56
Почти 900 заключенных в ОРДЛО просят перевода на подконтрольную территорию 21
В Северодонецке сорвали отопительный сезон 26
Одесский застройщик вводит новый формат общения с инвесторами 42
Украина экстренно созывает ТКГ из-за «выборов» на Донбассе 829
По факту проведения «выборов» в ОРЛО завели уголовное дело 33
Воевавший на стороне боевиков россиянин получил 10 лет тюрьмы 32
«Ничтожное событие»: ВР не будет реагировать на «выборы» в ОРДЛО 26

В Киевской области подростки насмерть забили бездомного, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что во время совместного употребления алкогольных напитков в Ирпене между двумя несовершеннолетними товарищами и 49-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого ребята нанесли многочисленные удары ногами и руками по телу потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Несовершеннолетних (16-ти и 17-ти лет) задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Подозреваемым судом избрана меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 45 дней.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги