В Киевской области подростки насмерть забили бездомного, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что во время совместного употребления алкогольных напитков в Ирпене между двумя несовершеннолетними товарищами и 49-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого ребята нанесли многочисленные удары ногами и руками по телу потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Несовершеннолетних (16-ти и 17-ти лет) задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Подозреваемым судом избрана меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 45 дней.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.