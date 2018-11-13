Объем выброса углекислого газа во всем мире, несмотря на все усилия по охране экологии, в 2017 году увеличился на 1,6 процента до рекордного уровня, и в текущем году эта тенденция продолжится. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook, передает DW.

Авторы доклада объясняют это ростом мирового спроса на энергоносители, который, по оценкам МЭА, на протяжении ближайших двух десятилетий будет только расти и к 2040 году вдвое превысит нынешний – главным образом, за счет увеличения спроса в быстро растущих экономиках стран Азии.

Эксперты, однако, не видят оснований для особого пессимизма, поскольку, во-первых, все большее значение будет приобретать газ, особенно сжиженный. Согласно прогнозам, спрос на газ в ближайшие 20 лет вырастет на 45 процентов, при этом к 2040 году до 60 процентов газа будет поставляться в сжиженном виде.

Во-вторых, все меньшую роль во всем мире будет играть уголь. Даже в Китае – главном потребителе угля, спрос на этот энергоноситель сократится за 20 лет на 15 процентов, в то время как в Европе – на 65, а в США – на 30 процентов.

Одним из благоприятных факторов для мировой экологии авторы доклада считают и бурное развитие возобновляемой энергетики. Они прогнозируют, что к 2040 году 45 процентов энергопотребления во всем мире будет осуществляться за счет возобновляемых энергоносителей.

Нефть, по мнению МЭА, сохранит свое важное значение. Эксперты даже предупреждают, что через четыре года, возможно, начнет временно ощущаться нехватка этого сырья из-за того, что после кризиса последних лет нефтяная промышленность не вкладывала достаточно средств в нефтедобывающие установки. Это, по всей видимости, вновь приведет к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо.