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Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной крупного стихийного бедствия. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter вечером в понедельник, 12 ноября.

«Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания», - отметил глава Белого дома.

Число жертв стихии в Калифорнии возросло до 44. Почти все они, 42 человека, погибли в результате пожара в районе города Парадайс на севере штата. Еще два человека были найдены мертвыми в объятом пламенем прибрежном городе Малибу, сообщает DW.

Напомним, нынешний пожар, бушующий уже шестой день, с 8 ноября, повлек за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихийное бедствие пока не удается.

Пожар добрался до Малибу, города, где живут многочисленные звезды Голливуда.

 
ForUm

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