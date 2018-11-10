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Лесной пожар в Калифорнии добрался до Малибу, города, где живут многочисленные звезды Голливуда. Об этом сообщает Нollywood Reporter, пишет издание Гордон.

Из Малибу уже эвакуировано около 13 тыс. жителей, свои дома покидают голливудские звезды.

Так, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель Гильермо дель Торо написал в Twitter, что был эвакуирован.

Певица Шер, которая находится в Лас-Вегасе, написала в Twitter, что она переживает за свой дом в Малибу.

Распространению огня способствует сильный ветер; по прогнозам метеорологов, он должен утихнуть сегодня, а с новой силой появиться уже завтра, 11 ноября.

Как сообщалось ранее, в Калифорнии (США) в результате крупных лесных пожаров, которые продолжаются с 8 ноября, погибли по меньшей мере девять человек, 35 пропали без вести.
ForUm

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