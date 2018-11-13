Полиция пресекла деятельность этнической межрегиональной ОПГ, которая занималась трудовой эксплуатацией людей. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации НПУ.

По его словам, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины в возрасте 38 лет - организовали в Одесской области сельхозпредприятие. Там несколько лет бесплатно работали около сотни человек. Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики.

Князев отметил, что псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание.

«География поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного «раба» вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, об оплате не было и речи. Непокорных били», - сказал председатель Нацполиции.

Он добавил, что в результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева, полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр.

Сейчас 13 членов преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

«Четырехмесячная разработка полицейских - от получения первой информации до работы под прикрытием - успешно реализована», - отметил Князев.