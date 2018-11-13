также в разделеОбщество
Все котельные Кривого Рога возобновили работу 4
Руководителей МАУ подозревают в присвоении 10 миллионов 9
По факту отсутствия отопления в Кривом Роге завели уголовное дело 19
Полторак намерен уволить двоих заместителей 17
В Словакии впервые выдвинули обвинение за участие в войне на Донбассе 12
В Одессе Аднан Киван подставил своих инвесторов: жителей ряда «Жемчужин» могут вызывать на допросы 33
Сто лет окончания Первой мировой: для Украины она продолжается и поныне 25
Полиция задержала банду, удерживавшую в рабстве почти 100 человек 64
Назначен новый спикер МИД 25
TruCam уже зафиксировали более 8 тысяч нарушений 62
12 ноября. Картина дня 56
Школьников обязали предоставлять ID-карту для регистрации на ВНО 15
Сербская православная церковь не поддержала решение Константинополя по Украине 29
Крысин назвал условия признания своей вины 18
Синоптики обещают Украине снег со среды 68
Во Львове требуют наказать польских ультрас за акцию на Лычаковском кладбище 29
В Украине планируют запретить маршрутки без ремней безопасности 22
Грицак: Оккупанты нарисовали необходимые цифры своим марионеткам в ОРДЛО 60

Народный депутат Украины (фракция «Блок Петра Порошенко») Николай Паламарчук вновь заявляет, что не имеет никакого отношения к делу об убийстве активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, и надеется, что объективное расследование покончит с упоминанием его имени из-за этой трагедию, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«Я заявляю, что я, как никто другой, заинтересован в объективном и скорейшем расследовании преступления против Екатерины Гандзюк и установлении всех причастных к преступлению. Я заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения ни к преступлению, ни к любым событиям, связанным с Екатериной Гандзюк. Поэтому я уверен, что это расследование должно стать делом чести для правоохранителей, а его завершение положит конец упоминанию моего имени из-за этих трагических событий», - заявил он.

Народный депутат также отметил, что уволил своего внештатного помощника Игоря Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению против Гандзюк.

Как сообщал ForUm, 12 ноября Суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги