Народный депутат Украины (фракция «Блок Петра Порошенко») Николай Паламарчук вновь заявляет, что не имеет никакого отношения к делу об убийстве активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, и надеется, что объективное расследование покончит с упоминанием его имени из-за этой трагедию, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«Я заявляю, что я, как никто другой, заинтересован в объективном и скорейшем расследовании преступления против Екатерины Гандзюк и установлении всех причастных к преступлению. Я заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения ни к преступлению, ни к любым событиям, связанным с Екатериной Гандзюк. Поэтому я уверен, что это расследование должно стать делом чести для правоохранителей, а его завершение положит конец упоминанию моего имени из-за этих трагических событий», - заявил он.

Народный депутат также отметил, что уволил своего внештатного помощника Игоря Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению против Гандзюк.

Как сообщал ForUm, 12 ноября Суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.