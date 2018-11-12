Информацию об австрийском полковнике, который шпионил на Россию, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве.

Об этом пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны Австрии.

Австрийские власти заявили, что получила данные от спецслужбы «дружественного государства». Ранее Вена отказывалась высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением в Англии бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, отмечается в материале, передает Европейская правда.

На этой неделе стало известно о шпионаже в пользу России отставного полковника вооруженных сил Австрии.

Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву. Она заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно обременены.

Позже стало известно, что прокуратура Вены начала еще одно расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (австрийской контрразведки, BVT) также по подозрению в шпионаже.