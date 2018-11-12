также в разделеМир
В Перми установили чучело Путина с подписью «военный преступник» 52
Финляндия заподозрила РФ во вмешательстве в работу GPS на учениях НАТО 12
В Польше заявили, что не пустили в страну неофашистов и «бандеровцев» 124
В Австрии нашли нового российского шпиона 39
Volkswagen выпустит самые доступные электромобили 61
Румынский министр по ЕС подал в отставку без объяснения причин 40
Facebook запускает приложение, которое позволит пользователям создавать видеоклипы 14
Ford представила новую технологию освещения для своих автомобилей 56
В Израиле часть автострады ушла под землю 90
Появился новый рейтинг качества автомобилей 144
Мобильный Chrome будет защищать пользователя от списания средств со счета 32
iPhone 2019 получит новые модифицированные антенны 18
Xiaomi представила «навороченную» электробритву за 12 долларов 111
Количество жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 25 человек 55
Инсайдеры показали «живые» снимки смартфона Samsung Galaxy S10 66
В результате оползня в Бразилии погибли 9 человек 16
В Британии выставили на продажу утонченный кабриолет легендарного певца 23
Трамп наградил Элвиса Пресли медалью Свободы 17

Информацию об австрийском полковнике, который шпионил на Россию, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве.

Об этом пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны Австрии.

Австрийские власти заявили, что получила данные от спецслужбы «дружественного государства». Ранее Вена отказывалась высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением в Англии бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, отмечается в материале, передает Европейская правда.

На этой неделе стало известно о шпионаже в пользу России отставного полковника вооруженных сил Австрии.

Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву. Она заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно обременены.

Позже стало известно, что прокуратура Вены начала еще одно расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (австрийской контрразведки, BVT) также по подозрению в шпионаже.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги