Тема бюджетных дотаций на украинском аграрном рынке давно вышла за рамки отраслевого сообщества. Недовольство маленьких фермеров тем, что крупные агрохолдинги получают миллионы, трансформируется в претензии к власти. Звучат жалобы, что до небольших фермеров деньги попросту не доходят.

LIGA.net искала ответы на самые распространенные вопросы о государственной помощи аграрному сектору.

За что государство платит дотации аграриям

Государственную помощь получают сельзхозпроизводители многих стран мира, чтобы поддержать отрасль и подтолкнуть ее к развитию. В частности, в Европейском Союзе довольно долго агарии получали дотации на гектар земли и на единицу продукции. В последние несколько лет в ЕС внедрили механизмы субсидий, которые прямо не связанны с объемом производства. Это, в основном, прямые платежи за использование ресурсов и платежи, которые зависят от площади земельного участка. Их выплачивают независимо от того, вел ли фермер производственную деятельность.

Объемы госпомощи аграриям Европейского Союза

Какие дотации предусмотрены в Украине?

Закон Украины о господдержке сельского хозяйства Украины предполагает следующие виды:

- финансовая поддержка через механизм удешевление кредитов и компенсации лизинговых платежей;

- бюджетная животноводческая дотация;

- бюджетная дотация для развития сельхозтоваропроизводителей и стимулирования производства агропродукции.

Бюджетная дотация поясняется законом как помощь для поддержания уровня платежеспособного спроса украинских потребителей животноводческой продукции и минимизации убытков агрокомпаний.

Почему распределение дотаций в Украине неравномерно и происходит в пользу большого бизнеса?

По данным Всеукраинского Аграрного совета, из заложенных в Госбюджете на 2018 год 6,3 млрд грн к концу сентября выплатили лишь около 887 млн грн или 14%. Из них 187 млн ​​грн или 21% получила компания МХП Юрия Косюка.

В Минагрополитики утверждают, что к концу года ситуация улучшится, прежде всего за счет новых траншей по программе компенсации строительства животноводческих комплексов, на которую предусмотрели 1,2 млрд грн. Пока по этой программе выплатили только один транш на 220 млн грн. В этих 220 млн грн доля МХП составила 85%. Львиную долю госпомощи предприятия Косюка получают не первый год - так выписано законодательство.

В период действия спецрежима НДС, который действовал до 2017 года, деньги аграриям возмещали пропорционально уплаченному объему НДС. Чем больше партия товара, тем, соответственно, больше НДС возвращалось производителю. После того, как спецрежим отменили, дотации решили начислять исходя из доли животноводства в общем объеме продоизводства компании. У МХП и Аваргарда Олега Бахматюка именно животноводство является основной специализацией.

Сейчас же база начисления дотаций снова изменили - она привязана к стоимости реализуемых аграриями инвестпроектов. То есть, кто больше всех строит, тот и получает больше всего бюджетных компенсаций. Не секрет, что МХП завершает строительство крупнейшей птицефабрики в Винницкой области.

Кто страдает от нынешней системы?

На днях аграрные объединения небольших агропроизводителей потребовали пересмотреть нынешнюю схему поддержки аграрной отрасли, поскольку в ее рамках деньги идут либо в пользу крупных компаний, либо остаются в бюджете неиспользованными.

Фермеры сетуют на то, что суммы субсидий могут не оправдывать времени и усилий, потраченных на сбор документов для ее получения. По словам главы Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, нынешняя система поддерживает не единоличных сельхозпроизводителей, а только тех кто оформился как фермерское хозяйство. К тому же изначально было озвучено, что предприятия, которые сейчас регистрируются как фермерские хозяйства, также получат господдержку, причем без особых ограничений.

Соколов утверждает, что программы не создают стимулов для того, чтобы работать легально и выводить бизнес из тени. По его словам, у предприятия может быть в обработке 2000 га, но если у фермер основную часть товара продал за наличный расчет вчерную, то он получает господдержку. Если фермер продает продукцию, получая выручку по безналу, уплачивая все налоги, и показывает оборот больше чем 20 млн, то госпомощи такой субъект не получает.

Как можно изменить систему выплат?

Аграрные лоббисты - Всеукраинский аграрный совет, Ассоциация фермеров и Аграрный Союз Украины - предложили ограничить суммы компенсации процентной ставки по программе удешевления кредитов суммой в 10 млн грн в одни руки с учетом связанных лиц. Кроме того, среди предложений звучал тезис о возврате действующей в 2017 года программы квазиаккумуляции НДС, которая была введена в 2017 году, и полностью отменена в этом. Сельхозпроизводители просят в 2019 году увеличить финансирование этой программы до 2 млрд грн и выплачивать эти деньги пропорционально выручке.

Правительство послушало аграриев лишь частично. Кабинет министров в начале ноября одобрил проект постановления, который совершенствует механизм финансовой поддержки фермерских хозяйств и кооперативов. Фермеры получили два новых вида прямых дотаций и упрощение условий участия в существующих программах. Речь идет о бюджетной субсидии для новвых фермерских хозяйств в размере 3000 грн на 1 гектар. Максимальный размер субсидии ограничен суммой 60 000 грн на одно хозяйство.

Кроме того, на каждого члена хозяйства будет предоставляться бюджетная субсидия в размере 5,5 прожиточных минимумов (до 30 000 грн на 1 предприятие в год). То есть сумма помощи привязывается к количеству работников на предприятии. Новые направления господдержки будут реализоваться через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Получить дотацию по обновленной схеме смогут все аграрии вне зависимости от размера земельного банка. Также сельхозпроизводители теперь могут получать компенсацию стоимости закупленных семян и украинской техники несколько раз в год, а также закупать семена как напрямую у производителей семян, так и у их официальных представителей.

В новом Порядке расширен перечень банков, через которые выплачивается поддержка, а также виды направлений для сельскохозяйственных кооперативов. Также правительство намерено создать аграрный реестр для господдержки крестьян-единоличников.

Что будет в 2019-м?

На 2019 год для этих целей в бюджете заложено 6,954 млрд грн. Система субсидирования аграриев фактически повторяет дейстующие правила. К ним добавляется лишь возможность перераспределения средств для поддержки животноводов на компенсацию кредитов на модернизацию маслоперерабатывающих заводов и элеваторов. Кроме того, предлагается субсидировать из бюджета закупку вагонов-зерновозов, на недостаток которых перманентно сетуют аграрии.

Минагрополитики декларирует заинтересованность, в том, чтобы в 2019 году деньги выбирались более активнее, а также на помощи мелким фермерам, а не крупным хозяйствам, которые давно и успешно работают и без государственной поддержки. Но фактически этого не происходит.

«Положительным является то, что планируемая дотация привязана к площади хозяйства, а не к видам конкретных субсидируемых культур либо закупке определенного вида техники, как это практиковалось ранее», - говорит Дмитрий Яблоновский, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии. Такой подход не приводит к рыночным искажениям, когда трактор покупают не потому, что он качественный, а потому что украинский, или выращивают определенную культуру не потому, что на нее выше спрос, а потому что государство за нее доплачивает. В тоже время нужно обратить внимание на процедуру получения помощи. «Она должна быть простой, но не создавать при этом коррупционных рисков», - уверен Яблоновский.