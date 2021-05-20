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Гендиректор агрохолдинга «Земля и воля» Леонид Яковышин из Чернигова построил себе мавзолей из мрамора и золота.

Как говорится в программе Суспільного Кадры, мавзолей будет открыт для посетителей после смерти фермера.

«Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17-ти часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю», — сказал Яковишин.

Проект мавзолея — полностью задумка агрария. За основу он взял мавзолей Наполеона Бонапарта, но он, по словам Яковишина, «беднее».

Внутри мавзолея — копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет. Посреди здания установлен саркофаг. Там также будут находиться его позолоченные скульптуры в разные годы жизни — в 20, 40, 60 и 80 лет.

Сейчас строительство мавзолея находится на завершающем этапе. В более ранних интервью фермер говорил, что на строительство ушло 10 лет и 3 млн долларов.
ForUm

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