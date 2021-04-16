Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение 189,4 млн грн производителям сельхозпродукции, которые приобрели отечественную технику и оборудование в декабре 2020 года и в период с января по март 2021 года, сообщает пресс-служба министерства.

Средства получат 1833 агрария, которые за указанный период приобрели 2846 единиц техники и оборудования на 909,2 млн грн.

«Для правительства важно продолжение финансирования программы по сельскохозяйственной технике, так как за годы своей реализации она демонстрирует позитивные экономические эффекты. Например, количество производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации выросло с 40 предприятий в 2017 году до 210 в 2021 году, что способствовало расширению количества рабочих мест как минимум на 5 тысяч», – заявил министр Игоря Петрашко.

Отмечается, что за 4 года функционирования программы удалось увеличить инвестиции в развитие машиностроения в отрасли АПК – производители сельхозтехники вложили 2,5 млрд грн в модернизацию производства для повышения качества продукции и освоения новых видов сельхозтехники.

Кроме того, более чем в два раза – с 15,2% до 36% – выросла доля сельхозтехники отечественного производства на рынке агротехники Украины.