Под зданием Кабинета министров Украины несколько сотен аграриев протестовали с требованием не вводить пошлины и квотирование на импортные дизель и сжиженный газ. Еще должен был быть трактор, но его не пропустила полиция – заблокировала возле стадиона «Динамо» имени Лобановского. Об этом сообщают «Украинские новости».

Акция прошла под лозунгами: «Нет – пошлине и квотам на импортное топливо» и «Нет – обогащению олигархов за счет обычных людей». В ней приняли участие фермеры из разных областей Украины, недовольные инициативой введения пошлины или квотирования на импортные дизель и сжиженный газ.

По словам митингующих, от этого не только фермеры потеряют до 3-х миллиардов гривен, но и простые украинцы больше заплатят за продукты, которые неизбежно подорожают.

«Это скажется в конце концов на внутренних ценах на базарах, на покупателях - чем будет дороже наша продукция, тем меньше ее будут покупать», – отметил Николай Стрижак, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Представители аграриев отметили, что введение пошлины – это дело рук монополистов.

«В последнее время принимаются решения межведомственной комиссии, которые направлены просто на создание монопольного рынка отечественными олигархами», – отмечает заместитель председателя Аграрного союза Украины Жанетта Емельянова.

Участники акции передали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства с требованием не допустить введения специальных пошлин или квот на импортное дизельное топливо и сжиженный газ.

Как сообщалось ранее, в январе 2020 г. «Укртатнафта» совместно с «Нафтогазом» подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% до 2024. По оценкам НАУ введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, экономика Украины будет терять около 11 млрд грн. в год.