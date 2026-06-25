День кримськотатарського прапора у Києві відзначать концертом і стартом нового етнографічного проєкту

У Києві 26 червня відбудеться святкування Дня кримськотатарського національного прапора (Qırımtatar milliy bayrağı künü). Головною подією заходу стане урочистий початок будівництва першої кримськотатарської садиби на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

Святкування пройде у музеї просто неба в Пирогові. Для гостей підготували насичену культурну програму, концерти, майстер-класи, ярмарок народних виробів, дитячу інтерактивну зону, а також частування стравами кримськотатарської кухні та традиційною кавою.

Програма розпочнеться о 16:00 із церемонії старту будівництва кримськотатарської садиби, яка стане першою спорудою майбутнього етнографічного простору, присвяченого культурній спадщині кримськотатарського народу.

О 17:30 на головній сцені відбудеться виступ голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова з нагоди 35-річчя Другого Курултаю. Також перед гостями виступлять учні кримськотатарського ліцею «Бірлік Скул».

Із 18:00 розпочнеться святковий концерт за участи співачки Емілії Бодурової, танцівниці Мер'єм Мамбетової, ансамблю Musafir у складі Шевкета Зморки та Ернеса Османова, а також джазового музиканта й композитора Усеіна Бекірова зі своїм квінтетом.

Організаторами заходу є Меджліс кримськотатарського народу, державне підприємство «Кримський дім», громадська організація «Qadın Divanı», Фонд національного добробуту Криму, платформа «Кримський фронт» та Національний музей народної архітектури та побуту України.

Свято відбудеться за адресою: Київ, вулиця Академіка Тронька, 1. До центрального входу музею від станції метро «Виставковий центр» курсуватиме автобус №58.

Організатори також просять відвідувачів заздалегідь пройти реєстрацію для безперешкодного доступу на територію музею. Реєстрація потрібна для кожного дорослого та дитини віком від шести років.