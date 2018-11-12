Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о безосновательности слухов о якобы отмены декретных выплат при пользовании услугами муниципальной няни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Те, кто распространяют слухи об отмене денег на декретный отпуск, привязывают наши дополнительные меры по социальной защите семей с детьми, в частности, введение понятия муниципальная няня... перекручивают и говорят, что это на замену государственной помощи. Будет государственная помощь и муниципальная няня», - подчеркнул министр.

По словам чиновника, «государственная помощь у семьи остается, а если захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня - это дополнительный бонус».

«Это же касается отпуска по уходу за ребенком - хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню - будет такая возможность», - пояснил Рева.