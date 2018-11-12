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В Киеве мужчина разбил стекло двери автомобиля и похитил сумку, однако убежать ему помешали очевидцы, догнав его и держа до приезда полиции.  Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

В Днепровское управление полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Шептицкого задержали мужчину, который ограбил автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие.

Правоохранители выяснили: злоумышленник разбил стекло припаркованного автомобиля, выхватил сумку с документами и деньгами и начал убегать. Однако прохожие догнали его и держали до приезда правоохранителей.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 57-летний гражданин другого государства.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.
ForUm

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