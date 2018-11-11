Хозяйственный суд Киева обязал компанию ООО «Вит-Плюс», конечным владельцем которой является брат мэра Киева Владимир Кличко, вернуть Киевсовету земельный участок по ул. Боричев Ток, 29, пишет «Экспресс».

В соответствии с судебным решением, между компанией «Вит-плюс» и Киевгорсоветом 12 июля 2007 был заключен договор аренды на 15 лет земельным участком размером 0,1136 га с целевым назначением «для строительства, эксплуатации и обслуживания гостиничного комплекса с паркингом и объектами социально-культурного и бытового офисного назначения».

Согласно договору аренды, «Вит-Плюс» должна завершить застройку участка не позднее, чем через 3 года с момента государственной регистрации договора (2011г. - ред.).

«20 июня 2018 Департамент земельных ресурсов КГГА составил акт обследования участка и зафиксировал, что он частично огражден забором, свободна от застройки, не охраняется и не используется «Вит-плюс», признаков выполнения строительных работ не выявлено», - говорится в решении суда.

Несмотря на условия договора, суд принял решение удовлетворить иск прокуратуры в интересах государства (Киевгорсовета) и обязал «Вит-плюс» вернуть Киеву земельный участок «в состоянии, пригодном для дальнейшего использования». Кроме того «Вит-плюс» должен заплатить 5286 грн судебного сбора.

Согласно открытым реестрам, по состоянию на ноябрь 2018 года основателем компании «Вит-Плюс» является кипрская компания «Трейдмол Холдингс Лтд» с конечным бенефициарным владельцем Владимиром Кличко.