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Украинская певица Анастасия Приходько, недавно решившая начать политическую карьеру, вступив в ряды партии «Батькивщина» (Юлии Тимошенко) со скандалом покинула прямой эфир «5 канала» во время собственного интервью, передают Украинские новости.

Инцидент произошел во время программы «Рандеву», когда ведущая Янина Соколова интересовалась у Приходько ее мнением насчет ситуации на Донбассе, «минских соглашений» и, в целом, гражданской позицией.

При этом, когда певица усложнялась ответить, за кадром были слышны подсказки ее сопровождающих.

Кроме того, Приходько попыталась рассказать об источниках дохода Юлии Тимошенко, заявив, что в «у Порошенко есть бизнес, а у Юлии Владимировны - нет».

«Потому что я знаю, что у нее нет бизнеса. Она очень умная, как политик она одна из самых мощных. Ее знает весь мир. Вы поверьте, у нее просто нет бизнеса», - заявила Приходько, отвечая на вопросы ведущей.

Более конкретной аргументации не последовало, но после вопроса о том, что не будут ли Тимошенко и Приходько врать избирателям, в диалог вмешался один из сопровождающих и, в ходе возникшей перепалки, певица встала и покинула студию.
ForUm

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