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Украинский разработчик Андрей Ключко вместе со своими коллегами из Амстердама запустил проект Turtle - анонимную социальную сеть для тех, кто пережил различные физические и психологические травмы, передает Mind.UA.

Предполагается, что сайт позволит общаться в чатах с людьми, которые имеют подобный опыт.

Ключко отмечает, что проект получил такое название, поскольку «черепахи всегда имеют что-то за спиной» (сравнивая панцирь с эмоциональным бременем, которое несут с собой те, кто пережили травму).

Сейчас основатели Turtle собирают анкеты, чтобы определить потребности пользователей, а также предлагают всем желающим помочь в развитии проекта оставить свои контакты на сайте.

Предварительные результаты исследования на основе ответов 475 респондентов показали, что 75,2% пользователей соцсети являются женщинами, а средний возраст всех, кто проходил опрос - 28 лет.

На данный момент проект ориентирован на аудиторию скандинавских стран, но в ближайшем будущем планируется сделать русскоязычную версию сайта и анкеты. Доля русскоязычных пользователей будет составлять не менее 50%, среди которых граждане Украины и других стран СНГ.

Кроме того, разработчики Turtle проводят оффлайн-встречи в Амстердаме с профессиональными терапевтами, где можно будет обсудить психологические и физические травмы.
ForUm

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