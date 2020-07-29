Парламент Турции 29 июля принял закон, регулирующий деятельность социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, и обязывающий их соблюдать строгие правила. В случае нарушений предусмотрены штрафы и сокращения трафика, передает Радио Свобода.

По закону, крупные сетевые компании, в частности Facebook и Twitter, должны иметь представительства в Турции для рассмотрения жалоб на контент на своих платформах. Отсутствие представителя, который должен быть гражданином Турции, предусматривает крупные штрафы, запрет на рекламу и сокращение трафика до 90%, что сделает социальные сети слишком медленными для использования.

Новое законодательство также требует от социальных сетей хранить данные пользователя в Турции, упрощая доступ к такой информации для прокуроров и других органов власти.

Правозащитные организации заявляют, что закон позволяет власти усилить онлайн-цензуру, и призывают технологических гигантов, таких как Google, отказаться от его исполнения.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана говорит, что регулирование необходимо для борьбы с киберпреступностью и защиты пользователей.

Оппозиционные политики утверждают, что закон еще больше ограничит свободу слова в стране, где СМИ и так находятся под жестким государственным контролем, а десятки журналистов находятся в тюрьме.

По данным обозревателей, сейчас в Турции заблокировано более 408 тысяч сайтов. Запрет на использование Википедии был снят в январе спустя почти три года.