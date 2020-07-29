также в разделеМир
СМИ: Россия использует англоязычные сайты для распространения фейков о COVID-19 17
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 17
В Саудовской Аравии начинается хадж без паломников 29
В мире от кронавируса умерли уже 663 тысячи человек 16
Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус 28
В России оштрафовали журналиста, которому полицейский сломал руку 30
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка нового коронавируса 26
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса 18
В Китае зафиксировано рекордное с апреля число случаев COVID-19 за сутки 20
Маас: У РФ пока нет шансов вернуться в G7 без решения вопросов Крыма и Донбасса 84
В мире за сутки коронавирусом заболели более 200 тысяч человек 11
Тысячи людей требуют отставку правительства Болгарии 24
В Техасе был убит еще один протестующий 44
Из-за бомбы времен Второй мировой в Варшаве эвакуируют 1,5 тысячи местных жителей 12
В мире количество случаев коронавируса превысило 16,2 млн людей 17
В Берлине автомобиль въехал в толпу людей 22
Полиция Сиэтла заявила о бунте в городе 67
Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте 32

Парламент Турции 29 июля принял закон, регулирующий деятельность социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, и обязывающий их соблюдать строгие правила. В случае нарушений предусмотрены штрафы и сокращения трафика, передает Радио Свобода.

По закону, крупные сетевые компании, в частности Facebook и Twitter, должны иметь представительства в Турции для рассмотрения жалоб на контент на своих платформах. Отсутствие представителя, который должен быть гражданином Турции, предусматривает крупные штрафы, запрет на рекламу и сокращение трафика до 90%, что сделает социальные сети слишком медленными для использования.

Новое законодательство также требует от социальных сетей хранить данные пользователя в Турции, упрощая доступ к такой информации для прокуроров и других органов власти.

Правозащитные организации заявляют, что закон позволяет власти усилить онлайн-цензуру, и призывают технологических гигантов, таких как Google, отказаться от его исполнения.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана говорит, что регулирование необходимо для борьбы с киберпреступностью и защиты пользователей.

Оппозиционные политики утверждают, что закон еще больше ограничит свободу слова в стране, где СМИ и так находятся под жестким государственным контролем, а десятки журналистов находятся в тюрьме.

По данным обозревателей, сейчас в Турции заблокировано более 408 тысяч сайтов. Запрет на использование Википедии был снят в январе спустя почти три года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2842 грн.
0
Теги