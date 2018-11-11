11 ноября в Киеве на перекрестке улицы Вышгородской с проспектом Правды произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, пишут Публичные люди.

Как рассказали очевидцы, на перекрестке улицы Вышгородской с проспектом Правды автомобиль Daewoo на большой скорости влетел в маршрутку.

На месте работали спасатели ГосЧС, правоохранители и врачи.

Детали относительно пострадавших устанавливаются.

Масштабное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Харькове. Одна машина сгорела, а водитель сбежал с места аварии.