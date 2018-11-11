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Работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана в месте их пересечении с проспектом Победы в Киеве планируется начать в январе 2019 года, при этом ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в том же 2019 году, пишет Телеграф.

«Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года», - сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В пресс-службе со ссылкой на информацию департамента транспортной инфраструктуры отметили, что реконструкция указанной транспортной развязки уже началась в текущем, 2018 году. «Уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул.Гетмана на просп.Победы, ведется перекладка инженерных сетей на заезде с просп.Победы на ул.Александра Довженко», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября.
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