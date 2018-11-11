По оценкам экспертов, почти треть аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота. В связи с этим, министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает ввести обязательное проектирование разноуровневых развязок на самых интенсивных трассах, передает ТОнеТО.

Минрегион уверяет, что такой шаг позволил бы существенно уменьшить количество аварий на скоростных дорогах. Ведь, по оценкам экспертов, до трети аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота через встречный поток машин.

«Одной из весомых причин этого является то, что сейчас при обустройстве таких поворотов никак не учитываются параметры плотности движения. Поэтому в новых изменениях в ДБН в отношении автомобильных дорог общего пользования планируем ограничить устройство левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок. Ведь это очень важно для безопасности движения», - заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

В изменениях предлагают предусмотреть устройство левых поворотов только на участках дорог с интенсивностью до 20 тыс. автомобилей в сутки. На скоростных трассах с интенсивностью свыше 20 тыс. автомобилей призывают обязательно устраивать разноуровневые развязки.

Все эти изменения хотят внести в государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования.