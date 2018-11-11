также в разделеПроисшествия
С помощью TruCam полиция зафиксировала более 5000 нарушений 22
ДТП на трассе Киев-Чоп: Погибли 3 человека 21
Сутки в ООС: 10 обстрелов, 2 бойца ВСУ погибли, еще 2 получили ранения 17
В понедельник в Смеле могут ввести чрезвычайное положение 83
ЕС предлагает создать международную комиссию по расследованию убийства Гандзюк 22
На Сумщине мать приковала свою дочь к батарее 28
В Днепре полиция со стрельбой задержала иностранцев 55
На Черниговщине СБУ раскрыла незаконную врезку в нефтепровод 67
Лещенко продолжает настаивать на своей невиновности в ДТП 49
В Черкассах водитель маршрутки на глазах у полиции травмировал пассажирку 27
Сутки в ООС: 9 обстрелов, погибли 2 бойца ВСУ 31
В Польше уничтожили памятники на могиле украинского священника 28
Лещенко попал в ДТП: в его авто врезался грузовик 219
На Львовщине в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист 36
На Киевщине в школе распылили перцовый газ, госпитализированы 6 учеников 29
Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, ранены 2 военных 16
На Буковине 20 контрабандистов избили пограничный наряд 85
В Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве преподавателя 71

По оценкам экспертов, почти треть аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота. В связи с этим, министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает ввести обязательное проектирование разноуровневых развязок на самых интенсивных трассах, передает ТОнеТО.

Минрегион уверяет, что такой шаг позволил бы существенно уменьшить количество аварий на скоростных дорогах. Ведь, по оценкам экспертов, до трети аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота через встречный поток машин.

«Одной из весомых причин этого является то, что сейчас при обустройстве таких поворотов никак не учитываются параметры плотности движения. Поэтому в новых изменениях в ДБН в отношении автомобильных дорог общего пользования планируем ограничить устройство левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок. Ведь это очень важно для безопасности движения», - заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

В изменениях предлагают предусмотреть устройство левых поворотов только на участках дорог с интенсивностью до 20 тыс. автомобилей в сутки. На скоростных трассах с интенсивностью свыше 20 тыс. автомобилей призывают обязательно устраивать разноуровневые развязки.

Все эти изменения хотят внести в государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1351 грн.
17
Теги