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Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению сегодня псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового «голосования» на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно, Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним.

В этой связи, вновь подчеркиваем, что результаты этих псевдовыборов юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ.

Мы благодарны нашим международным партнерам за подтверждение их постоянной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Считаем возмутительным, что Россия проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых «выборов» и призвало к их отмене. Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса.

Призываем международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введение новых санкций против государства-оккупанта и лиц, принимавших непосредственное участие в организации этих бутафорских «выборов».

Как сообщалось ранее, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призвало граждан Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора.
ForUm

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