Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призвало граждан Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора. Об этом сообщают в пресс-центре МинВОТ, пишет Новое Время.

В министерстве отметили, что согласно комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусмотрено исключительно на местном уровне при условии соблюдения украинского законодательства, соответствующих демократическим стандартам ОБСЕ и обеспечения максимальной прозрачности.

«По своей сути имплементация Минских договоренностей призвана восстановить конституционный строй Украины, в котором нет места незаконным вооруженным формированием (НЗФ), управляемым кремлевской властью», – говорится в сообщении.

Как заявляют в МинВОТ, проведение «выборов» ставит под сомнение общее, прямое, равное волеизъявления народа Украины. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся в информационной изоляции и испытывают давление со стороны государства-агрессора по принятию решения об участии в навязанных незаконных выборах.

«Мы надеемся, что несокрушимость духа, верность и преданность общечеловеческим ценностям демократического мира, поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся», – отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал о «победителях» псевдовыборов в так называемых «ЛНР» и «ДНР».