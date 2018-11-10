Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал о «победителях» псевдовыборов в так называемых «ЛНР» и «ДНР», пишет Судебно-юридическая газета.

«Выборы» на временно оккупированных территориях Донецкой области уже «выиграл» Денис Пушилин. Хотя «избирательные участки» боевики откроют только в воскресенье, 11 ноября, российский ставленник уже набрал 55% голосов », - сказал Грицак.

По его данным, в «ЛНР» равных «не было» Леониду Пасичнику - ему Кремль нарисовал победу с результатом 63% голосов, пишет Украинская правда.

При этом явку на Донбассе накрутят до 70% жителей оккупированных территорий, сообщает Служба безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, все принимающие участие в организации и проведении «выборов» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей понесут неизбежную ответственность.