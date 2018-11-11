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Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с победой в поединке против британца Тони Белью.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Поздравляю Александра Усика и Украины с победой! Это был сложный поединок двух сильных соперников. И победил лучший. Спасибо, Саша, за эмоции, которые получили миллионы зрителей от этого напряженного и зрелищного боя, за твою волю к победе, за победу в честь Украины!», - отметил Кличко.

Александр Усик победил нокаутом экс-чемпиона мира британца Тони Белью в поединке, который состоялся в Манчестере. Таким образом, украинец сохранил все 4 чемпионских пояса.

Как сообщалось ранее, украинец Сергей Деревянченко проиграл американцу Даниэлю Джейкобсу бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.
ForUm

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