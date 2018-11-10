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Госпогранслужба усиленно охраняет границы Украины, в том числе во время проведения в Киеве на будущей неделе международного форума по энергетике.

Об этом говорится на сайте ГПСУ в субботу, 10 ноября, пишет «Слово и Дело».

«Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах «Борисполь» и «Киев» во время проведения Форума», - отмечается в сообщении.

В погранслужбе подчеркнули, что проведена проверка готовности пунктов пропуска, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, за первые 9 месяцев 2018 года пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 23,9% и составил почти 15,6 млн человек.
ForUm

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