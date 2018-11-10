В Конотопе в Сумской области мать приковала свою 22-летнюю дочь к батарее. Девушка так просидела неделю. Целью "воспитательных мер", по словам матери пленницы, было лечение дочери от наркотической зависимости, пишет Голос.

Девушка была прикована к батарее двухметровой металлической цепью: один замок был прикреплен к батарее, а второй — к руке "заключенной". Полицейские, приехавшие на вызов, сравнили увиденное с карцером.

"Заносилась ей еда туда в комнату, где это все происходило, естественные надобности она справляла на пластмассовое ведро", - говорит руководитель конотопского отдела полиции Богдан Войцеховский.

Мать девушки и отчим посадили девушку на цепь с благими намерениями: так они пытались ее уберечь от наркотиков и кредитов.

"Чтобы сдержать ее от наркотиков и кредитов", - пояснила мама.

В полиции пояснили, что кредиты должна была по словам матери выплачивать она. О том, действительно ли девушка брала кредиты - не известно.

"Она сказала, что дочь понабирала кредитов, которые вынуждена была платить ее мать. Решили таким образом ее перевоспитать", - пояснил Войцеховский.

Гражданскому мужу девушки, отцу ее ребенка, вход в дом был запрещен. Родители пленницы считали, что он употребляет наркотики и подсаживает на них их дочь. Поэтому про цепь знали только они, дядя девушки и дети.

"Они забрали у меня телефон и SIM-карту, мои документы и документы на ребенка", - рассказала пострадавшая.

"Воспитательный процесс" происходил на глазах у четырехлетнего сына заключенной и ее девятилетней сестры. Она признается, что, будучи на цепи, ей позволяли играться с сыном.

Несмотря на то, что улица довольно людная, ее крики никто не услышал, поэтому ей пришлось спасаться самостоятельно.

"Девушке удалось освободиться: она этот замок открыла маникюрными ножницами и, когда никого не было дома, сбежала оттуда. Сразу обратилась в полицию", - рассказал Войцеховский.

Случаем во вполне добропорядочной семье ошарашены соседи – ни про цепь, ни про наркотики они ничего не знали.

Потерпевшую уже осмотрели медики и пришли к выводу, что она в нормальном состоянии. Действительно ли женщина употребляла наркотики и брала кредиты – пока неизвестно. После освобождения она с сыном перебралась к любимому, рассказывать про домашнее заключение теперь категорически отказывается.

"Я не хочу выносить мусор этот, это семейное. Мне позора достаточно. Мне стыдно, и я не хочу, чтобы вся Украина знала", - пояснила она.

Сейчас родители и родственники пленницы, которые были свидетелями ее содержания на цепи, в отделении полиции, их опрашивают следователи. Общаться с журналистами они не хотят – мол, это их личное горе. За незаконное лишение свободы всем задержанным грозит до пяти лет заключения – конечно, если семейную драму не удастся уладить в семейном кругу. Потерпевшая уже заявила, что пережитое унижение не простит. Вместе с мужем и ребенком она теперь собирается навсегда уехать из Конотопа.