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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патент Huawei на новый дизайн сотового аппарата. Как можно видеть на иллюстрациях, Huawei размышляет над смартфоном с полностью безрамочным дисплеем. В верхней части экрана предусмотрена продолговатая прорезь: как отмечают сетевые источники, здесь расположатся датчики, динамик и скрытая селфи-камера, передает PORTALTELE.

Патент относится к категории дизайнерских, поэтому о технических характеристиках аппарата ничего не сообщается. Но обнародованные изображения говорят о наличии сдвоенной камеры в тыльной части корпуса. Кроме того, сзади расположится дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

В боковой части корпуса можно заметить физические кнопки управления. Вверху расположено стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, а внизу — симметричный порт USB Type-C.

Таким образом, вскоре Huawei может выпустить смартфон с весьма необычным конструктивным исполнением фронтальной камеры. Предложенное решение позволит отказаться от выреза в верхней области экрана, который многие потребители недолюбливают. Впрочем, о возможных сроках появления аппарата с описанным дизайном на коммерческом рынке пока ничего не сообщается.

Как сообщалось ранее, компания Google планирует получать с производителей Android-смартфонов плату за установку её сервисов в устройствах для Европейского союза уже в 2019 году. Компания будет взимать до $40 за смартфон.
ForUm

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