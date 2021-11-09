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Корейцы Samsung и американцы Apple много лет являются главными конкурентами на рынке смартфонов. Они имеют множество сходств и различий, и иногда покупателю трудно сделать выбор. Возможно, знакомство с основными особенностями двух популярнейших брендов поможет определиться с покупкой. 

Сходства Айфона и Самсунга

Обе фирмы имеют мировое имя и гарантируют высокое качество своих творений. Их продукцию без проблем можно найти почти в любом регионе, а смартфоны от этих производителей имеют такие преимущества, как: 

  • передовые камеры, обеспечивающие хорошее качество снимков; 
  • наличие функции распознавания лица; 
  • возможность бесконтактной оплаты;
  • высокое качество звука; 
  • полноценный детский режим.

При обнаружении любых неисправностей пользователи могут найти поддержку в широкой сети сервисных центров, чего не могут гарантировать более молодые и менее популярные бренды. 

Особенности IPhone

Помимо качественных материалов и хороших характеристик, смартфоны от Apple обладают рядом преимуществ: 

  • развитая экосистема с тесной работой с другими устройствами (компьютеры, наушники, умные часы и т. д.);
  • быстродействие и многозадачность без «глюков» и подвисаний;
  • удобная передача файлов через AirDrop; 
  • функция Face ID, которая не только позволяет проводить аутентификацию в различных приложениях, но и прекрасно работает почти при любых условиях освещения; 
  • идеальная адаптация в условиях различной внешней освещенности с технологией True Tone; 
  • прекрасные снимки без вспышки в темноте благодаря ночному режиму. 

Пользователи отмечают высокую надежность и долговечность этих устройств, а также высокое качество материалов, используемых для их изготовления. 

Особенности Samsung

Среди главных фишек смартфонов Samsung можно выделить: 

  • управление камерой при помощи жестов и голоса;
  • создание скриншотов проведением ребром ладони по экрану;
  • возможность клонирования приложений;
  • дисплей Super AMOLED; 
  • изогнутый экран. 

Самсунг телефоны представлены в широком ассортименте по ссылке https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=samsung/. Модельный ряд позволяет каждому пользователю выбрать подходящий агрегат с тем набором функций, которые ему нужны. 

Другие отличия двух брендов

Главное отличие двух брендов — используемые операционные системы: iOS у смартфонов от Apple и Android у Samsung. Их различия заключаются не только в интерфейсе, но и в функционале: 

  • iOS занимает меньше места во встроенной памяти устройства и тратит меньше заряда батареи; 
  • Android позволяет передавать файлы со смартфона на любое другое устройство через кабель USB, в то время как Айфон нуждается в установке ITunes; 
  • iOS – система, свободная от навязчивой рекламы; 
  • Android – система с открытым кодом, что позволяет пользователю кастомизировать ее и настраивать по своему вкусу; 
  • в свою очередь, iOS является более защищенной от вирусов системой: поймать шпионское ПО на ней почти невозможно, и поэтому она не требует таких частых обновлений, как Android. 

Различия в цене также присутствуют. Актуальная цена на Айфон доступна по ссылке https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=apple/. Флагманы перешагивают порог в 1400$. Samsung представляет как премиум сегмент, так и самые бюджетные варианты стоимостью около 150$. Если сравнивать бюджетные смартфоны обоих брендов, то у Самсунга, аналогичного по своей цене iPhone SE, характеристики будут значительно лучше. Если речь идет о флагманах премиум-класса, то яблочный телефон остается вне конкуренции по некоторым параметрам. Выбор за покупателем и зависит от целей приобретения гаджета. 
ForUm

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