Корейцы Samsung и американцы Apple много лет являются главными конкурентами на рынке смартфонов. Они имеют множество сходств и различий, и иногда покупателю трудно сделать выбор. Возможно, знакомство с основными особенностями двух популярнейших брендов поможет определиться с покупкой.
Сходства Айфона и Самсунга
Обе фирмы имеют мировое имя и гарантируют высокое качество своих творений. Их продукцию без проблем можно найти почти в любом регионе, а смартфоны от этих производителей имеют такие преимущества, как:
- передовые камеры, обеспечивающие хорошее качество снимков;
- наличие функции распознавания лица;
- возможность бесконтактной оплаты;
- высокое качество звука;
- полноценный детский режим.
При обнаружении любых неисправностей пользователи могут найти поддержку в широкой сети сервисных центров, чего не могут гарантировать более молодые и менее популярные бренды.
Особенности IPhone
Помимо качественных материалов и хороших характеристик, смартфоны от Apple обладают рядом преимуществ:
- развитая экосистема с тесной работой с другими устройствами (компьютеры, наушники, умные часы и т. д.);
- быстродействие и многозадачность без «глюков» и подвисаний;
- удобная передача файлов через AirDrop;
- функция Face ID, которая не только позволяет проводить аутентификацию в различных приложениях, но и прекрасно работает почти при любых условиях освещения;
- идеальная адаптация в условиях различной внешней освещенности с технологией True Tone;
- прекрасные снимки без вспышки в темноте благодаря ночному режиму.
Пользователи отмечают высокую надежность и долговечность этих устройств, а также высокое качество материалов, используемых для их изготовления.
Особенности Samsung
Среди главных фишек смартфонов Samsung можно выделить:
- управление камерой при помощи жестов и голоса;
- создание скриншотов проведением ребром ладони по экрану;
- возможность клонирования приложений;
- дисплей Super AMOLED;
- изогнутый экран.
Самсунг телефоны представлены в широком ассортименте по ссылке https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=samsung/. Модельный ряд позволяет каждому пользователю выбрать подходящий агрегат с тем набором функций, которые ему нужны.
Другие отличия двух брендов
Главное отличие двух брендов — используемые операционные системы: iOS у смартфонов от Apple и Android у Samsung. Их различия заключаются не только в интерфейсе, но и в функционале:
- iOS занимает меньше места во встроенной памяти устройства и тратит меньше заряда батареи;
- Android позволяет передавать файлы со смартфона на любое другое устройство через кабель USB, в то время как Айфон нуждается в установке ITunes;
- iOS – система, свободная от навязчивой рекламы;
- Android – система с открытым кодом, что позволяет пользователю кастомизировать ее и настраивать по своему вкусу;
- в свою очередь, iOS является более защищенной от вирусов системой: поймать шпионское ПО на ней почти невозможно, и поэтому она не требует таких частых обновлений, как Android.
Различия в цене также присутствуют. Актуальная цена на Айфон доступна по ссылке https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=apple/. Флагманы перешагивают порог в 1400$. Samsung представляет как премиум сегмент, так и самые бюджетные варианты стоимостью около 150$. Если сравнивать бюджетные смартфоны обоих брендов, то у Самсунга, аналогичного по своей цене iPhone SE, характеристики будут значительно лучше. Если речь идет о флагманах премиум-класса, то яблочный телефон остается вне конкуренции по некоторым параметрам. Выбор за покупателем и зависит от целей приобретения гаджета.
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