Корейцы Samsung и американцы Apple много лет являются главными конкурентами на рынке смартфонов. Они имеют множество сходств и различий, и иногда покупателю трудно сделать выбор. Возможно, знакомство с основными особенностями двух популярнейших брендов поможет определиться с покупкой.

Сходства Айфона и Самсунга

Обе фирмы имеют мировое имя и гарантируют высокое качество своих творений. Их продукцию без проблем можно найти почти в любом регионе, а смартфоны от этих производителей имеют такие преимущества, как:

передовые камеры, обеспечивающие хорошее качество снимков;

наличие функции распознавания лица;

возможность бесконтактной оплаты;

высокое качество звука;

полноценный детский режим.

При обнаружении любых неисправностей пользователи могут найти поддержку в широкой сети сервисных центров, чего не могут гарантировать более молодые и менее популярные бренды.

Особенности IPhone

Помимо качественных материалов и хороших характеристик, смартфоны от Apple обладают рядом преимуществ:

развитая экосистема с тесной работой с другими устройствами (компьютеры, наушники, умные часы и т. д.);

быстродействие и многозадачность без «глюков» и подвисаний;

удобная передача файлов через AirDrop;

функция Face ID, которая не только позволяет проводить аутентификацию в различных приложениях, но и прекрасно работает почти при любых условиях освещения;

идеальная адаптация в условиях различной внешней освещенности с технологией True Tone;

прекрасные снимки без вспышки в темноте благодаря ночному режиму.

Пользователи отмечают высокую надежность и долговечность этих устройств, а также высокое качество материалов, используемых для их изготовления.

Особенности Samsung

Среди главных фишек смартфонов Samsung можно выделить:

управление камерой при помощи жестов и голоса;

создание скриншотов проведением ребром ладони по экрану;

возможность клонирования приложений;

дисплей Super AMOLED;

изогнутый экран.

Самсунг телефоны представлены в широком ассортименте по ссылке https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=samsung/. Модельный ряд позволяет каждому пользователю выбрать подходящий агрегат с тем набором функций, которые ему нужны.

Другие отличия двух брендов

Главное отличие двух брендов — используемые операционные системы: iOS у смартфонов от Apple и Android у Samsung. Их различия заключаются не только в интерфейсе, но и в функционале:

iOS занимает меньше места во встроенной памяти устройства и тратит меньше заряда батареи;

Android позволяет передавать файлы со смартфона на любое другое устройство через кабель USB, в то время как Айфон нуждается в установке ITunes;

iOS – система, свободная от навязчивой рекламы;

Android – система с открытым кодом, что позволяет пользователю кастомизировать ее и настраивать по своему вкусу;

в свою очередь, iOS является более защищенной от вирусов системой: поймать шпионское ПО на ней почти невозможно, и поэтому она не требует таких частых обновлений, как Android.

Различия в цене также присутствуют. Актуальная цена на Айфон доступна по ссылке https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=apple/. Флагманы перешагивают порог в 1400$. Samsung представляет как премиум сегмент, так и самые бюджетные варианты стоимостью около 150$. Если сравнивать бюджетные смартфоны обоих брендов, то у Самсунга, аналогичного по своей цене iPhone SE, характеристики будут значительно лучше. Если речь идет о флагманах премиум-класса, то яблочный телефон остается вне конкуренции по некоторым параметрам. Выбор за покупателем и зависит от целей приобретения гаджета.