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Суд в США одобрил сделку между финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и американской прокуратурой о прекращении дела о нарушении санкций против Ирана. С нее снимут все обвинения до 1 декабря 2022 года.

Об этом сообщает Boomberg.

Прокуратура представила суду соглашение с Ваньчжоу об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Это позволит снять обвинения с финдиректора Huawei при соблюдении ею условий договора. Обвинители также попросят власти Канады освободить ее из-под ареста.

Мэн Ваньчжоу присутствовала на заседании суда по видеосвязи. Она не признала себя виновной.

Напомним, финдиректора Huawei арестовали в Канаде в декабре 2018 года по обвинению в нарушении санкций США против Ирана. Ее задержание спровоцировало дипломатический кризис и ответные торговые меры Китая.
ForUm

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