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Соединенные Штаты Америки (США) отказываются в дальнейшем проводить дозаправку в воздухе самолетов саудовской коалиции, которая ведет боевые действия в Синае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как заявляют в издании, соответствующее решение Пентагона связано с кризисом в отношениях между Эр-Риядом и США, который возник из-за дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Но в официальном заявлении о дело Хашогги не упоминают.

По данным Саудовского агентства печати, в Саудовской Аравии заявили, что отказ от американских дозаправок связан с ростом возможностей самого королевства.

"Королевство и страны коалиции увеличили свои возможности по самостоятельной дозаправке в воздухе над Йеменом. В ходе консультаций с США коалиция решила закончить поддержку США для операций в Йемене", - говорится в заявлении саудитов.

Военный эксперт из института Брукингса Брюс Ридель считает, что прекращение дозаправки самолетов коалиции стало "первой конкретной мерой, нацеленной на то, чтобы обуздать военные действия Саудовской Аравии".

"После прекращения дозаправок в воздухе саудовцам будет сложнее проводить авиаудары по йеменской территории", - говорит Ридель.

Как сообщалось ранее, убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги собирался раскрыть информацию об использовании химического оружия Саудовской Аравией в Йемене, а Великобритания знала о запланированном заговоре против него за несколько недель до убийства.
ForUm

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