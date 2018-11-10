С сегодняшнего дня за незаконное пересечение государственной границы Украины вводится уголовная ответственность, передает УНН.

Вчера, 9 ноября 2018 года, в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" опубликован Закон от 18.10.2018 N 2599-VIII, об ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Это означает, что с сегодняшнего дня устанавливается уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения.

Такие действия будут караться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий в сочетании с насилием или применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Также заметим, что административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 КоАП, по незаконного пересечения государственной границы Украины "обычными" мигрантами или нарушителями остается.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины.