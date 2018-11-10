Как пишет The Telegraph, ссылаясь на статистику, у детей до 13 лет опубликованы в Интернете более 1 000 фото. А по словам Комиссара по делам детей Энн Лонгфилд, онлайн-зависимость начинается еще в утробе матери, с того момента, как родители выкладывают УЗИ плода, передает internetua.

Кроме того, дети «растут» в данных, поскольку их личная информация собирается смарт- игрушками, колонками и даже школьными приложениями.

Комиссар обеспокоена по поводу количества личных данных, которые родители и дети публиковали до их 18-летия. Объем информации может иметь серьезные последствия для детей, ведь на решения, которые они должны принимать, влияют алгоритмы.

В докладе Комиссара говорится, в будущем такая информация может повлиять на то, в какие университеты поступят люди, получат ли ипотеку или даже примут ли заявку на работу.

Лонгфилд призвала правительство усилить законы о защите данных для молодых людей и смарт-игрушек, чтобы четко обозначить, хранят ли они информацию о детях.

«Нужно задуматься, что означает для жизни детей сейчас огромное количество данных, и как это может повлиять на их будущее. Мы просто не знаем, каковы будут последствия всей этой информации о наших детях», - заявила Лонгфилд.

В докладе подчеркивается, что в среднем у ребенка около 1 300 фотографий и видеороликов, опубликованных в социальных сетях родителями до того, как детям исполнится 13 лет. В возрасте от 11 до 18 лет количество фото вырастает до 70 000.

Эксперты отмечают, что родители невольно обнародуют такую ключевую информацию, как имена, возраст и адреса, просто публикуя фотографию своего ребенка в день рождения.

Fashion-журналист Кэтрин Ормерод создала отдельный аккаунт в Instagram, чтобы делиться информацией о материнстве, когда родился ее сын.

«Я всегда думаю о том, что я публикую. Если моему сыну, когда он вырастет, не понравятся фото – я удалю их. Мы всегда должны говорить детям об их цифровых следах, поскольку это будет частью их реальности с самого начала, и у них могут быть разные взгляды на это», - прокомментировала Ормерод.

На сегодняшний день информацию о детях собирают такие устройства, как смарт-колонки и игрушки. Например, CloudPets позволяет родителям записывать сообщения в приложении, которые затем воспроизводятся их ребенку.

Также Комиссар утверждает, что школы и государственные органы собирают огромное количество данных о детях. Например, 70% школ в Великобритании теперь используют приложение ClassDojo, чтобы отслеживать поведение детей и общаться с родителями.

«Дети часто шокированы, когда узнают, сколько информации о них собирается, пока они растут. Мы должны убедиться, что они понимают, какие данные публикуют», - утверждает Лонгфилд.