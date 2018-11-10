Компания «Fenway Sports Group», которая является собственником «Ливерпуля», опровергла появившуюся информацию о том, что намерена продать клуб, пишет FOOTBOOM.com.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Джон Хенри был готов заключить сделку стоимостью два миллиарда долларов и поэтому втайне ждал предложений. Однако это официально опроверг представитель мерсисайдцев.

«Иногда нам приходится давать бессмысленные объяснения по поводу таких утверждений, однако от имени владельцев я определяю подобную информацию как неоправданную спекуляцию. И давайте повторим еще раз: этот клуб не продается», - заявил представитель клуба в интервью «Liverpool Echo».

Недавно Forbes оценил «Ливерпуль» в 1,9 миллиардов долларов.

В августе Daily Mail сообщал, что шейх Халед Бин Зайед Аль Нахайян, чья семья управляет Абу-Даби, получил отказ в покупке «Ливерпуля». В конце 2017 и в начале 2018 года английский клуб хотели приобрести китайские бизнесмены.

Как сообщалсь ранее, мадридский «Реал» со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и третий год подряд стал победителем главного клубного турнира Европы.