«Укрзализныця» провела испытания рельсовых автобусов Pesa, которые будут курсировать в аэропорт Борисполь с максимальной пассажирской загрузкой. Они признаны успешными. Как сообщили в компании, роль пассажиров выполняли железнодорожники, поезд стартовал от центрального ж/д вокзала Киева, пишет Сегодня.

«За каких-то 27 минут 122 железнодорожника, участвовавших в тестировании, оказались у терминала D международного аэропорта Борисполь. Поезд двигался без остановки на станции Дарница. Максимальная скорость – 119 км/ч», – сообщили в медиацентре УЗ «Магистраль».

В 10:50 поезд отправился назад в Киев и уже в 11:20 был на центральном вокзале, сделав при этом на станции Дарница плановую остановку для высадки части пассажиров. Максимальная скорость, которую рельсовый автобус развил на обратном пути, составила 121 км/ч.

В рельсовом автобусе Pesa 81 место для сидения.

Напомним, «Укрзализныця» прогнозирует перевезти по маршруту Киев – аэропорт Борисполь около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году.

Согласно расчетам компании, при цене билета 80 гривен проект окупится в течение 10 лет, но не исключается повышение стоимости проезда в зависимости от спроса на услугу, а также от факторов, негативно влияющих на ее себестоимость.

Поезд с центрального вокзала Киева в аэропорт будет доезжать ориентировочно за 40 минут с остановками на станциях Выдубичи и Дарница. На линии будут работать четыре дизельных рельсобуса Pesa и еще один будет в резерве.

Как сообщалось ранее, «Укрзализныця» продемонстрировала экстерьер отремонтированных рельсовых автобусов Pesa для маршрута Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт.