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Прокуратура Киева объявила о подозрении в совершении преступления в составе организованной группы трем должностным лицам коммунальной корпорации «Киевавтодор», которые в прошлом году с привлечением фиктивных предприятий для участия в проведении тендера завладели средствами городского бюджета, выделенными для проведения текущего ремонта уличной сети столицы, а именно оплаты работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в общей сумме 8 млн 308 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъяты черновые записи, компьютерная техника и фиктивная документация, подтверждающая совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств.

Сейчас всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

 
ForUm

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