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Национальный банк заменил служебные авто электромобилями, что позволит сэкономить около 80% эксплуатационных расходов в год по сравнению с имеющимися в парке автомобилями.

«Национальный банк повышает уровень корпоративной социальной ответственности и приобщается к мировой практике уменьшения негативного влияния на окружающую среду. С сегодняшнего дня Национальный банк пересаживается на электромобили, которые позволят уменьшить уровень загрязнения воздуха и сократить расход топлива», - сообщается на странице регулятора в Facebook.

В НБУ напомнили, что за последние четыре года существенно сократили количество авто с бензиновыми и дизельными двигателями.

«279 авто Нацбанк передал в пользование Министерства обороны для нужд АТО, Службе безопасности Украины, Управлению государственной разведки, Пограничной службе, ГосЧС и другим государственным институтам. Недавно состоялся пилотный проект по продаже авто с бензиновыми и дизельными двигателями на аукционах через систему Прозрачно продажи - 10 авто уже проданы на аукционе», - говорится в сообщении.

 

Согласно расчетам НБУ экономия на эксплуатационных расходах будет составлять около 80% в год по сравнению с имеющимися в парке автомобилями.  
ForUm

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