Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сегодня подает в отставку со своей должности. Заявление прозвучало во время выступления в Верховной Раде.

В то же время парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов.

Во время доклада с трибуны парламента генпрокурор заявил, что на данный момент у следствия есть 12 подозреваемых в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк и накануне «пиарщики в крови» слили информацию об одном из них в СМИ.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на активистку, в результате которого она умерла.

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов».

Президент Петр Порошенко призвал политические силы не спекулировать на теме гибели активистки Екатерины Гандзюк и подчеркнул, что власть решительно настроена привлечь к ответственности ее убийц.

Чешская полиция задержала в Праге нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом сообщил лидер политсилы Олег Ляшко.

Представители РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске официально заявили о признании «выборов» на оккупированном Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Она также сообщила, что Москва полностью заблокировала вопрос освобождения украинских заложников.

Тернопольский областной совет установил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала шесть членов Общественного совета международных экспертов, которые будут отбирать судей в антикоррупционные суды.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти виновными в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал выплатить по 11 тыс. евро моральной компенсации каждому из 12 пострадавших ромов.

Если заявителю еще не начислили субсидию, то стоит оплачивать обязательный платеж, указанный в квитанциях за воду, свет и газ, потребленные в сентябре. Об этом сообщает правительственный сайт Тeplo.gov.ua.

Народный депутат Николай Паламарчук («Блок Петра Порошенко») отрицает причастность к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Лучшая теннисистка в истории Украины, четвертая ракетка мира Элина Свитолина удостоилась звания заслуженного мастера спорта.