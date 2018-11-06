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Тернопольский областной совет установил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области, сообщает пресс-служба облсовета.

«Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», – гвоорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября такой же запрет установили на территории Львовской области, а 25 сентября – в Житомирской области.
ForUm

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