также в разделеОбщество
В СБУ рассказали, в чем подозревают мать Бережной 8
Запорожского журналиста приговорили к 5 годам условно за сепаратизм 8
В харьковском метро задержали военного с гранатометом и взрывчаткой 13
Януковича вызвали в суд для последнего слова 18
У НАПК появились вопросы к Богуслаеву 13
Нардеп Паламарчук уволил помощника, который фигурирует в деле Гандзюк 15
Князев раскрыл детали нападения на Гандзюк 40
СБУ подтвердила обыски у представителей пророссийской организации 34
ЕСПЧ обязал Украину выплатить ромам по €11 тысяч компенсации за погром 42
Дело Гандзюк: Следствие подозревает, что заказчиков было 12 54
Источник: Расследование дела против Омеляна завершено 28
Расследование: 120 нардепов-миллионеров получают компенсацию за жилье 101
НАПК понадобился еще месяц для проверки декларации Омеляна 47
Протест перевозчиков парализовал Тернополь 41
Глав силовых ведомств вызвали в Раду из-за смерти Гандзюк 55
Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах под Ичней 26
Декларации СБУ: Верховный суд подтвердил, что НАПК все делает правильно 13
В Кабмине объяснили, как оплачивать коммуналку, если субсидия еще не начислена 224

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов».

За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Постановлением предусмотрено избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Украины Борислава Березу (внефракционный), заместителем председателя ВСК – народного депутата Украины Сергея Алексеева (фракция «БПП»). Постановлением предусмотрено, что в состав комиссии должны войти от фракции «БПП» Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, от фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов, от фракции «Самопомич» Елена Сотник, от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко, от группы партии «Видродження» Андрей Шипко, от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский и от внефракционных – Ирина Геращенко и Остап Еднак.

Постановлением определены задачи ВСК. Среди них, в частности, проведение проверки сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на Гандзюк и других общественных активистов; установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для рассмотрения которых образовано ВСК.

Как ранее сообщал ForUm, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги