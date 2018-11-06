Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов».

За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Постановлением предусмотрено избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Украины Борислава Березу (внефракционный), заместителем председателя ВСК – народного депутата Украины Сергея Алексеева (фракция «БПП»). Постановлением предусмотрено, что в состав комиссии должны войти от фракции «БПП» Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, от фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов, от фракции «Самопомич» Елена Сотник, от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко, от группы партии «Видродження» Андрей Шипко, от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский и от внефракционных – Ирина Геращенко и Остап Еднак.

Постановлением определены задачи ВСК. Среди них, в частности, проведение проверки сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на Гандзюк и других общественных активистов; установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для рассмотрения которых образовано ВСК.

Как ранее сообщал ForUm, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.