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Представители РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске официально заявили о признании «выборов» на оккупированном Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«В Минске сегодня состоялось заседание ТКГ и рабочих групп. На всех группах украинская сторона подняла вопрос отмены псевдовыборов, организованных Кремлем на оккупированном Донбассе, их непризнания. РФ сегодня официально заявила, что признают результаты организованных ими же «выборов» московских марионеточных режимов», – написала она.

«Украинская сторона заявляет: РФ, дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, «выборам», которые противоречат букве и духу Минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине», – подчеркнула Геращенко.

По ее словам, действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. «Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву Минских переговоров, невыполнению Минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысяче жертв среди военных и гражданских. Эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН. Их признает мир, кроме страны-организатора – РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные вопросы относительно безопасности и политические последствия», – отметила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ Мартина Сайдик сегодня официально заявил в Минске, что псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве Минских соглашений.

Напомним, «выборы» главарей «республик» и депутатов «народных советов» в «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября.  

Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.  
ForUm

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