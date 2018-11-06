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Народный депутат Николай Паламарчук («Блок Петра Порошенко») отрицает причастность к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующее заявление распространила пресс-служба политсилы.

«Имел я ли отношения с Екатериной Гандзюк? Нет, не имел. Были ли у нас

конфликты? Нет, не было. Был у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения», - заявил  Паламарчук.

«Кроме того, в этом материале написали чушь о том, что я «смотрящим» по Херсонской области. Полный бред!» - утверждает нардеп.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует штатный помощник Паламарчука Игорь Павловский.

Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

Напомним, расследованием убийства Гандзюк займется СБУ.

Активистка, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.
ForUm

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