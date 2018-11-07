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Демократическая партия не смогла перехватить большинство Сенате, контроль в верхней палате американского парламента сохраняет Республиканская партия.

Об этом свидетельствуют данные о потере демократами места сенаторов в нескольких штатах, которые они до сих пор контролировали, сообщает «Европейская правда».

Так, можно наверняка говорить о поражении демократов в штатах Индиана, Флорида. До сих пор эти штаты были представлены в Сенате депутатами от Демократической партии. Также предварительные данные свидетельствуют о вероятном проигрыше демократов в штатах Миссури и Северная Дакота.

Эти результаты значительно хуже прогнозов демпартии и практически уничтожают шансы на то, что они смогут отобрать у Республиканской партии контроль за Сенатом.

На неутешительном для демократов результате сходятся также политические аналитики телеканала CNN, симпатизирующего Демократической партии. В ночном эфире CNN они единогласно сошлись во мнении о том, что партия Трампа может только увеличить свое преимущество в Сенате.

Как известно, на промежуточных выборах, состоявшихся 6 ноября, переизбирались 35 из 100 сенаторов, то есть депутатов верхней палаты конгресса США. Сейчас республиканцы контролируют 51 голос в Сенате. Для потери большинства однопартийцы Трампа должны были уступить демократам не менее чем два своих мандата.
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