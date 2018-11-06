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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сегодня подает в отставку со своей должности.

Заявление прозвучало во время выступления в Верховной Раде, передает 112 Украина.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто цепляется – я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать», - заявил генпрокурор.

Луценко добавил, что «не может допустить двовластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления». «Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление», - пообещал глава ГПУ.

Луценко был назначен на должность генпрокурора 12 мая 2016 года.  

Напомним, накануне активисты в связи со смертью Екатерины Гандзюк  потребовали отставки генпрокурора Луценко и главы МВД Авакова.
ForUm

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