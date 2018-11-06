Председатель Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла.

Он продемонстрировал их, докладывая в Верховной Раде о результатах следствия полиции, сообщает Украинская правда.

По словам Князева, допросили 5 задержанных лиц и 367 свидетелей, провели 9 обысков, более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий, после чего установили обстоятельства преступления.

На одном из обнародованных видео мужчина говорит, что им предложили «проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанным с коррупцией».

Вознаграждение обещали 4000 долларов – на всех.

По данным полиции, злоумышленники сначала планировали избить Екатерину Гандзюк за вознаграждение в 5000 долларов, но потом решили применить серную кислоту.

Нападение готовили в городе Олешки, а 26 июля, накануне преступления, организатор Сергей Торбин и его соучастники приобрели серную кислоту в Каховке. Личность продавца установили.

Князев сказал, что был установлен организатор преступления, двое его соратников и непосредственного исполнитель: «Все, к сожалению, участники АТО».

На одном из видео мужчина рассказывает, что приобрел две бутылки серной кислоты за 300 гривен, которые получил от Торбина. Еще последний дал 10 тыс. гривен «на расходы», сказал подозреваемый.

По данным полиции, среди пяти исполнителей преступления был водитель и нападающий, а другие наблюдали за территорией.

На одном из видео показан следственный эксперимент, когда мужчина показывает, что плеснул кислоту в Гандзюк сзади, по лопаткам – а оттуда она попала на лицо.

После совершения преступления, по дороге в Олешки, нападающий выбросил обувь, испорченную серной кислотой, и бутылку в реку. Их потом изъяли.

Еще одну бутылку с серной кислотой изъяли в Олешках.

Князев отметил, что всем 5 лицам, которых считают исполнителями нападения, сообщается о подозрении и избрана мера пресечения

Производство по заказчикам расследует Служба безопасности Украины, поэтому Нацполиция решила передать производство по исполнителям, которое фактически завершила, в Главное следственное управление СБУ.

Напомним, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.

Генпрокурор Юрий Луценко подаст заявление об отставке в связи с этим делом.