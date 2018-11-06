Если заявителю еще не начислили субсидию, то стоит оплачивать обязательный платеж, указанный в квитанциях за воду, свет и газ, потребленные в сентябре.

Об этом сообщает правительственный сайт Тeplo.gov.ua.

«В любом случае, если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление правительственной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидия ей будет обязательно наназначена с момента оформления заявления, и соответственно будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии», - пояснили в управлении соцзащиты населения.

Поэтому, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов - на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

В случае отсутствия в платежке размера помощи субсидиантам рекомендуется платить свой обязательный платеж – тот, который им был рассчитан к оплате за воду, свет и газ в сентябре этого года.

Семьям для получения правительственной скидки на оплату коммунальных услуг, достаточно подать только заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указывать только виды доходов, информация о которых отсутствует в пенсионной и налоговой базе данных. Сам размер выплат социальные службы берут из баз данных - как собственной, если это касается социальных выплат, так и фискальной службы, Пенсионного фонда, вузов, училищ и тому подобное.

Никаких дополнительных бумаг, касающихся состава семьи, объема и стоимости жилищно-коммунальных услуг, в общем случае, людям тоже не нужно добавлять или доносить. Сведения, необходимые для назначения субсидии, поступают в управление социальной защиты непосредственно от организаций, предоставляющих услуги. Например, о составе зарегистрированных лиц, площади квартиры, размере квартплаты - от ЖЭКов или других уполномоченных органов местного самоуправления; о стоимости электроэнергии – от облэнерго, газа – от облгазов, отоплении – предприятий теплокоммунэнерго. Однако часто такая информация поступает несвоевременно, что задерживает процесс информирования населения о назначении субсидий.