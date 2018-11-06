также в разделеОбщество
Декларации СБУ: Верховный суд подтвердил, что НАПК все делает правильно 9
Суд отправил прикарпатского «минера» в психбольницу 8
В Праге появился мост имени украинского диссидента 20
В Праге был задержан нардеп Лозовой с фальшивыми евро 146
Нардеп открестился от причастности к убийству Гандзюк 97
5 ноября. Картина дня 27
Украинских водителей призвали сменить летние шины 78
Убийство Гонгадзе: Минюст проверяет всех топ-чиновников того времени 26
Названа причина смерти Гандзюк 129
НАБУ все-таки вручило повестку Мартыненко 33
Швейцария выдала украинца, подозреваемого в мошенничестве на 800 миллионов 25
Стали известны результаты обследования возвращенных Турцией овец 45
СБУ заявила о разоблачении пропагандистов, которые могли повлиять на выборы 104
Пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины 95
Украинку приговорили к пожизненному в Малайзии 1183
Боевика «Оплота» проговорили к 3 годам тюрьмы 23
После смерти Гандзюк в ЕС призвали украинскую власть защитить активистов 59
В Украине уже создали 838 объединенных теробщин 25

Если заявителю еще не начислили субсидию, то стоит оплачивать обязательный платеж, указанный в квитанциях за воду, свет и газ, потребленные в сентябре.

Об этом сообщает правительственный сайт Тeplo.gov.ua.

«В любом случае, если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление правительственной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидия ей будет обязательно наназначена с момента оформления заявления, и соответственно будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии», - пояснили в управлении соцзащиты населения.

Поэтому, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов - на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

В случае отсутствия в платежке размера помощи субсидиантам рекомендуется платить свой обязательный платеж – тот, который им был рассчитан к оплате за воду, свет и газ в сентябре этого года.

Семьям для получения правительственной скидки на оплату коммунальных услуг, достаточно подать только заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указывать только виды доходов, информация о которых отсутствует в пенсионной и налоговой базе данных. Сам размер выплат социальные службы берут из баз данных - как собственной, если это касается социальных выплат, так и фискальной службы, Пенсионного фонда, вузов, училищ и тому подобное.

Никаких дополнительных бумаг, касающихся состава семьи, объема и стоимости жилищно-коммунальных услуг, в общем случае, людям тоже не нужно добавлять или доносить. Сведения, необходимые для назначения субсидии, поступают в управление  социальной защиты непосредственно от организаций, предоставляющих услуги. Например, о составе зарегистрированных лиц, площади квартиры, размере квартплаты - от ЖЭКов или других уполномоченных органов местного самоуправления; о стоимости электроэнергии – от облэнерго, газа – от облгазов, отоплении – предприятий теплокоммунэнерго. Однако часто такая информация поступает несвоевременно, что задерживает процесс информирования населения о назначении субсидий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

79
Теги